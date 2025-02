Rio Grande do Sul Governo gaúcho entrega 68 veículos para fortalecer atividades nas áreas da Saúde e da Agricultura

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Ampliação da frota auxiliará no acompanhamento de pacientes e na mitigação de efeitos da estiagem. Foto: Vitor Rosa/Secom Ampliação da frota auxiliará no acompanhamento de pacientes e na mitigação de efeitos da estiagem. (Foto: Vitor Rosa/Secom) Foto: Vitor Rosa/Secom

O governo do Rio Grande do Sul entregou, nesta sexta-feira (14), 68 novos veículos para as Secretarias da Saúde (SES) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A cerimônia ocorreu em frente ao Palácio Piratini e contou com a presença do governador Eduardo Leite e de representantes das pastas.

A SES recebeu 50 veículos, sendo 25 sedans e 25 caminhonetes 4×4. Os carros foram adquiridos com recursos estaduais, ao custo de R$ 2,7 milhões, e as caminhonetes com investimento de R$ 5,4 milhões do governo federal. A frota será distribuída entre as 18 coordenadorias regionais de saúde e a sede da secretaria em Porto Alegre.

Desde 2021, o Estado investiu cerca de R$ 27 milhões na renovação da frota da Saúde, incluindo a aquisição de caminhões para transporte de vacinas e insumos, além de vans para deslocamento de equipes.

Para a Seapi, foram entregues seis caminhões-pipa de 10 mil litros e 12 caminhões truck, destinados a 17 municípios. Os veículos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do Estado. O investimento nesses itens passa de R$ 7,7 milhões. Além disso, os caminhões se somam às 212 máquinas e equipamentos agrícolas entregues em novembro, parte de um convênio de R$ 71,7 milhões, o maior já feito pela Seapi para esse tipo de aquisição.

Os caminhões-pipa serão usados no enfrentamento da estiagem, enquanto os caminhões truck atenderão demandas de infraestrutura rural. Seis caminhões truck entregues fazem parte de um convênio de 2022, que totalizou R$ 40,5 milhões em investimentos, com R$ 5,5 milhões de contrapartida estadual.

2025-02-14