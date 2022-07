Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança Mapa de Comportamento do Turista e nova edição da feira virtual “Viva o RS”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

As ações para fomentar o turismo no RS foram a apresentadas em evento no Palácio Piratini. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini As ações para fomentar o turismo no RS foram a apresentadas em evento no Palácio Piratini. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo do Estado, em parceria com o Sebrae RS, lançou, na manhã desta segunda-feira (18), o Mapa de Comportamento do Turista e a 3ª edição da feira virtual Viva o RS. As ações, que têm o objetivo de fomentar o turismo no RS, foram a apresentadas em evento no Palácio Piratini.

O mapa identifica as oportunidades e dá a base aos players de turismo para definirem melhores estratégias para conquistar mais visitantes, por meio do direcionamento da oferta turística no Estado. O conteúdo foi construído sob a ótica das principais motivações de consumo de turismo, destacando os pontos de interesse para o público local, regional, nacional e internacional. A metodologia utilizada na elaboração do conteúdo traçou 12 perfis macro de turistas que visitam o RS, desdobrados em 34 personas e 46 motivações. Cada um é apresentado com exemplos reais de manifestações nas redes sociais, facilitando a compreensão por todas as partes, em especial dos operadores de turismo para compreensão de seus públicos.

Já, com a intenção conectar os turistas com as atrações e experiências no Rio Grande do Sul, a 3ª edição da feira Viva o RS vai ofertar 300 destinos por meio da plataforma www.vivaors.com.br, que conta com um assistente digital de viagens. A ferramenta, que oferece dicas e sugestões personalizadas de acordo com o perfil de cada visitante, é organizada por regiões e estilos de viagem e ficará no ar até janeiro de 2023. A primeira etapa para inscrições das experiências e roteiros turísticos para serem promovidos no Viva o RS é dia 25 de julho. O prazo final é 1º de outubro.

“Fomos golpeados pela pandemia e o turismo foi um dos setores mais atingidos. Por isso, estamos buscando, cada vez mais, alternativas para essa área. O Mapa de Comportamento e o Viva o RS são complementares e dialogam entre si. Ambos usam a inteligência e estudos aprofundados para auxiliar o setor na oferta de melhores serviços ao cidadão”, afirmou o governador.

O diretor-superintendente do Sebrae no RS, André Godoy, também falou sobre as consequências da covid-19 no setor. “Foi um período devastador, onde o trade turístico foi muito impactado. Entretanto, estamos vivendo um momento de reestabilização, onde é previsto um crescimento de 17% em dois anos. Atualmente, 109 mil empresas fazem parte da cadeia produtiva do turismo no RS. Essa parceria com o governo nos anima para seguir trabalhando para recuperar e alavancar ainda mais o setor”, disse.

O próximo passo, conforme o secretário de Turismo do RS, Raphael Ayub, é visitar as regiões do Estado e realizar workshops, entre agosto e dezembro deste ano, onde o mapa será apresentado para entidades, órgãos públicos e demais interessados. “Estamos trabalhando com o mercado de fato, como o turista quer comprar e não como o Estado e regiões querem se vender. A ideia é inverter a lógica e analisar os dados e adotar comportamentos sob a ótica da demanda, e não da oferta”, enfatizou. O CEO da Wine Locals, Diego Fabris, um dos realizadores do estudo, comentou sobre a relevância de se mapear oportunidades de negócio e, com isso, elaborar melhores abordagem no mercado. “O estudo tem uma série de utilidades. Uma das principais é que, baseado em dados e análises existentes, vamos colaborar para que o trade do turismo gaúcho entenda com quem está falando”, afirmou.

