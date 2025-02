Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança plataforma com dados sobre mercado de trabalho e possibilidades de qualificação

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

A ferramenta disponibiliza dados relativos ao mercado local e opções disponíveis de cursos nos níveis técnico e superior

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nessa quinta-feira (27), no Palácio Piratini, a plataforma Monitor de Profissões do RS (Monp). O monitor de profissões é uma plataforma on-line desenvolvida com o objetivo de auxiliar os cidadãos a conhecer o ambiente e as alternativas profissionais da sua região, além de avaliar as possibilidades de qualificação para uma inserção mais efetiva no mercado de trabalho.

A ferramenta disponibiliza dados relativos ao mercado local e opções disponíveis de cursos nos níveis técnico e superior, nas modalidades presenciais e a distância.

“São dois instrumentos importantes: a plataforma do BIM – que tem sido muito aplicada em projetos de obras em escolas e em prédios públicos, por exemplo – e o Monitor de Profissões – que auxiliará o governo no direcionamento de projetos de capacitação, bem como os empreendedores, que entenderão melhor o cenário profissional em suas regiões. Nossa gestão baseia a tomada de decisões em dados e evidências e temos certeza de que o Monp nos ajudará a direcionar nossos esforços da melhor maneira”, afirmou o governador Eduardo Leite.

A plataforma dispõe à população instrumentos de fácil acesso com dados sobre habilidades exigidas para cada profissão, além de remuneração, empregos formais e características do mercado de trabalho, como escolaridade, gênero e setores de atividade. A pesquisa pode ser realizada por recortes de regiões funcionais, Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) ou municípios.

As fontes de informações e a base de dados da plataforma são provenientes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Universidade de Brasília (UnB), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e de publicações do Fórum Econômico Mundial.

