Rio Grande do Sul Governo gaúcho negocia com Mercado Livre instalação de novo centro de distribuição no Estado

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Leite afirmou que o governo tem trabalhado para propiciar as condições adequadas para instalação do centro de distribuição. Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite afirmou que o governo tem trabalhado para propiciar as condições adequadas para instalação do centro de distribuição. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul negocia com a Mercado Livre a instalação de um novo centro de distribuição no Estado. Nesta sexta-feira (28), a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite em missão na Argentina se reuniu com a direção da empresa em Buenos Aires. No encontro, o chefe do Executivo gaúcho reforçou a disposição do governo em criar as condições para o investimento.

“As conversações com a Mercado Livre ocorrem há alguns meses e estamos confiantes com as possibilidades. A decisão sobre o investimento cabe à empresa. Nós, enquanto governo, trabalhamos para propiciar a ela as condições adequadas para isso”, explicou o governador.

Além de tratar sobre o possível investimento, Leite apresentou à companhia as ações do governo para atração de projetos e iniciativas na área de inovação.

Integram a comitiva do governo os secretários da Casa Civil, Artur Lemos; de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; de Inovaçao, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp; e de Inclusão Digital, Lisiane Lemos, além do procurador-geral do Estado, Eduardo da Costa, e os secretários-adjuntos de Comunicação, Alexandre Elmi, e de Agricultura, Márcio Madalena.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-negocia-com-mercado-livre-instalacao-de-novo-centro-de-distribuicao-no-estado/

Governo gaúcho negocia com Mercado Livre instalação de novo centro de distribuição no Estado

2023-07-28