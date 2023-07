Porto Alegre Porto Alegre: mutirão vai reduzir fila de espera na oncologia

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

A ação viabilizará a realização de 14.095 exames e 1.726 cirurgias oncológicas. Foto: Divulgação

A partir de agosto, a prefeitura de Porto Alegre, realiza mutirão de cirurgias oncológicas nos hospitais para diminuir filas de espera e dar conta da demanda, que também foi represada em razão da pandemia da covid. Por meio de recursos repassados pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS), três instituições hospitalares recebem recursos que somam mais de R$ 16 milhões. A ação viabilizará a realização de 14.095 exames e 1.726 cirurgias oncológicas. Serão realizados procedimentos como biópsia, ultrassonografia e tomografia.

Ainda em março deste ano, o TJ-RS repassou ao governo do Estado R$ 86 milhões a hospitais e municípios gaúchos para a ampliação do atendimento na oncologia. Na Capital, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas da PUCRS e Santa Casa de Misericórdia são as instituições contempladas com respectivos recursos de R$ 1.304.738,05, R$ 7.587.426,50 e R$ 7.292.383,58.

Outros R$ 8 milhões do TJ-RS já haviam sido repassados em 2022 para a aquisição de equipamentos e reformas de áreas que atendem pelo Sistema Único da Saúde (SUS) na Santa Casa. Conforme o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, os recursos serão de extrema importância para a redução da fila de pacientes oncológicos que aguardam por cirurgias e exames. “São vidas que serão tratadas, em união de esforços para garantir atendimento de qualidade. A ação demonstra comprometimento de todos os hospitais envolvidos em oferecer os cuidados adequados, reduzindo o tempo de espera.”

