Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

As promoções foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite em reunião na semana passada Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini As promoções foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite em reunião na semana passada. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em ato publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado na quarta-feira (29), o governo do Rio Grande do Sul promoveu 1.239 servidores da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto-Geral de Perícias.

Segundo o governo, no total, 2.162 servidores da segurança avançaram nas carreiras em dezembro, já que outros 923 brigadianos e bombeiros concluíram os cursos de habilitação das instituições neste mês e tiveram suas promoções assinadas no ato de suas formaturas.

As promoções ocorreram pelas modalidades de antiguidade e merecimento, que levam em conta a classificação dos servidores em critérios internos relacionados às atividades deles em cada instituição.

Entre os militares, foram promovidos neste mês 169 novos primeiros-sargentos, dois majores, 25 tenentes-coronéis e 11 coronéis na Brigada Militar, além de 246 primeiros sargentos nos Bombeiros. Eles se somam aos 706 brigadianos e 119 bombeiros alçados ao cargo de segundo-sargento e aos 73 policiais militares e 25 bombeiros que chegaram ao cargo de tenente, o topo da carreira de nível médio das corporações.

Na Polícia Civil, foram promovidos 30 delegados e 507 inspetores e escrivães no ato publicado na quarta-feira. No Instituto-Geral de Perícias, foram promovidos 249 servidores.

