Política Ministro da Justiça diz que o futuro da segurança pública está na inteligência

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"A gente investe muito nisso", declarou Anderson Torres Foto: Valter Campanato/Agência Brasil "A gente investe muito nisso", declarou Anderson Torres. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse acreditar que investimentos em tecnologia e inteligência são o presente e o futuro da segurança pública. “A atividade de inteligência é a base de todo trabalho, evita o retrabalho, direciona as ações, então, a gente precisa e tem feito muito investimento nisso”, declarou.

“A gente investe muito nisso”, prosseguiu em entrevista ao programa A Voz do Brasil. O ministro também falou de algumas ações da pasta durante este ano e de alguns projetos para 2022. Ele abordou, por exemplo, as operações conjuntas com o Ministério do Meio Ambiente na Amazônia e destacou que essa união veio para somar esforços e ter resultados melhores.

Torres disse que o ministério pretende manter as ações na região em 2022 e citou algumas iniciativas que devem ser tomadas, como novas bases fluviais para a Polícia Federal, pois “a questão dos rios é muito importante para o controle de toda a região”, e a fase 2 da Operação Guardiões do Bioma, que inicialmente era mais voltada para o combate a queimadas, mas deve ter sua ação ampliada e combater também crimes ambientais e o desmatamento na Amazônia.

“No ano de 2021, foram mais de 8 mil policiais trabalhando nessa operação, R$ 60 milhões investidos, e nos próximos anos, principalmente em 2022, nós queremos começar com força total para que os números melhorem e a gente consiga fazer um combate mais eficaz a esses crimes”, afirmou Torres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política