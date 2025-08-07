Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Governo gaúcho reabre inscrições para estágios em escolas públicas com foco em jovens em situação de vulnerabilidade

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Serão oferecidas 142 vagas remanescentes da primeira chamada.

Foto: Reprodução
Serão oferecidas 142 vagas remanescentes da primeira chamada. (Foto: Reprodução)

O governo do Rio Grande do Sul reabriu as inscrições para o programa Partiu Futuro – Estágio em Escolas, iniciativa voltada à inserção de estudantes do ensino médio no ambiente profissional por meio de estágios supervisionados em escolas da rede estadual. O edital foi publicado nesta quinta-feira (7) pelas secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Educação (Seduc).

Serão oferecidas 142 vagas remanescentes da primeira chamada, realizada antes dos eventos climáticos extremos que atingiram o estado em abril e maio de 2024. O cronograma havia sido suspenso devido aos impactos causados pelas enchentes. As inscrições vão de 7 a 21 de agosto de 2025.

O estágio é voltado a estudantes com 16 anos ou mais, que estejam regularmente matriculados no ensino médio da rede estadual (exceto os que estão no último ano) e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). O programa prevê jornada de 20 horas semanais no contraturno escolar.

O valor total da remuneração mensal é de R$ 854,96, composto por bolsa-auxílio de R$ 243,76, auxílio-transporte de R$ 211,20 e auxílio-refeição de R$ 400. Os contratos terão duração inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação, respeitando o limite de até dois anos.

O programa é parte do Partiu Futuro, política pública dividida em três frentes: estágio, jovem aprendiz e escolas técnicas. A proposta busca ampliar as oportunidades de qualificação para jovens gaúchos e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

Segundo o governo, os estágios têm papel estratégico na formação profissional dos estudantes, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade. A expectativa é de que a vivência escolar contribua para o desenvolvimento de habilidades práticas e maior autonomia dos participantes.

As vagas estão distribuídas nos seguintes municípios: Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Esteio, Farroupilha, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Tramandaí e Viamão.

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários-mínimos
