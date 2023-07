Rio Grande do Sul Governo gaúcho repassa quase R$ 193 milhões a 50 cidades que aceitaram vender suas ações da Corsan

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Maior valor ficou com Canoas (R$ 25,7 milhões). (Foto: Alan Cardoso/PMC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado oficializou nessa sexta-feira (21), o pagamento de R$ 192,7 milhões a 50 cidades gaúchas cujas prefeituras optaram por vender suas ações da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito do processo de privatização da empresa.

Durante o processo de privatização, o Executivo cedeu papeis da estadal aos municípios que decidiram assinar os termos aditivos para extensão do prazo de seus contratos com a companhia, conforme previsto na Lei Estadual 15.708/2021. Do total de 307 municípios com contratos válidos, 76 adotaram os termos.

Desses, 50 optaram pela alienação das suas ações em conjunto com o Estado, no leilão em que a companhia foi adquirida por R$ 4,15 bilhões pelo grupo Aegea. O pregão foi realizado em dezembro de 2022. Canoas (Região Metopolitana) receberá o maior montante: R$ 25,7 milhões.

A lista das cidades contempladas pela medida pode ser conferida no site estado.rs.gov.br. Já os outros 26 municípios preferiram permanecer como acionistas da Corsan e poderão alienar as ações (que totalizam R$ 20,9 milhões), em Oferta Pública de Aquisição (OPA).

Investimentos

Os recursos repassados viabilizarão investimentos e melhorias nos municípios, como ressaltou o prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, que falou em nome dos gestores presentes.

Ele também destacou a universalização do saneamento como uma necessidade que deverá ser suprida com os mais de R$ 15 bilhões em investimentos prometidos pela compradora nos próximos dez anos.

Durante a negociação da assinatura dos aditivos contratuais para a extensão do prazo de atendimento da Corsan aos municípios até 2062, a companhia também incluiu o pagamento de um valor adicional para cidades com contratos considerados estratégicos. Esse benefício (R$ 175 milhões) também foi pago nesta sexta-feira.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-repassa-quase-r-193-milhoes-a-50-cidades-que-aceitaram-vender-suas-acoes-da-corsan/

Governo gaúcho repassa quase R$ 193 milhões a 50 cidades que aceitaram vender suas ações da Corsan

2023-07-21