Rio Grande do Sul Governo gaúcho terá programação especial para celebrar o Mês da Consciência Negra

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A programação inclui a apresentação de um mapeamento das comunidades quilombolas para inclusão no Mapa Rodoviário Interativo do Estado Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o governo do Rio Grande do Sul realiza, ao longo deste mês, uma programação especial para intensificar as reflexões sobre a pauta antirracista.

As atividades envolvem as secretarias da Cultura (Sedac), de Logística e Transportes (Selt), da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e de Comunicação (Secom).

A programação inclui a apresentação de um mapeamento das comunidades quilombolas para inclusão no Mapa Rodoviário Interativo do Estado, um encontro de personalidades negras gaúchas, atividades de valorização da arte e da cultura negras, painéis, workshops, oficinas e um programa especial sobre o tema.

Secretaria da Cultura

Com o tema Equidade racial, as instituições vinculadas à Sedac prepararam uma agenda cultural para este mês, com foco na luta pela igualdade de direitos e oportunidades e na valorização de personalidades e artistas negros, compartilhando sua arte e cultura.

“Nosso objetivo é auxiliar na preservação do patrimônio do povo negro, enaltecendo seus protagonistas, valorizando seus saberes e fazeres e trabalhando para que sua cultura resista e seja repassada às próximas gerações”, ressaltou a secretária da Cultura em exercício, Gabriella Meindrad.

Secretaria de Logística e Transportes

No dia 20 de novembro, às 14h, o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), autarquia vinculada à Selt, divulgará os primeiros resultados do mapeamento das comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul para inclusão no Mapa Rodoviário Interativo do Estado.

A apresentação ocorrerá durante o evento Comunidades quilombolas do RS – visibilidade e resistência mapeadas, que ocorrerá no auditório do Daer (avenida Borges de Medeiros, 1.555/19º andar).

O evento contará com a participação de representantes das comunidades quilombolas mapeadas, que receberão uma placa alusiva à inclusão.

Também estarão presentes o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

O Departamento de Igualdade Étnico-Racial da SJCDH realizará, nos dias 24 e 25 de novembro, o evento Raízes do Futuro Ancestral. A programação abrange o Encontro de Personalidades Negras Gaúchas, além de painéis sobre ações e políticas estaduais de Igualdade Étnico Racial e Turismo Étnico, um workshop de empreendedorismo com foco em criação e desenvolvimento de negócios para mulheres negras e oficinas de samba de roda e de capoeira, entre outras atividades.

Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo

A SSPS, por meio da Comissão de Elaboração, Monitoramento e Implementação da Política Penal de Enfrentamento ao Racismo no Âmbito do Sistema Prisional, programou uma série de postagens para o mês da Consciência Negra. A partir de 6 de novembro, publicará nas redes sociais, semanalmente, cards que tratam de questões relevantes a respeito do tema. As postagens serão realizadas até o fim do mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-tera-programacao-especial-para-celebrar-o-mes-da-consciencia-negra/

Governo gaúcho terá programação especial para celebrar o Mês da Consciência Negra

2023-11-01