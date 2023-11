Economia Vendas de veículos novos crescem 20,4% em outubro no Brasil contra outubro de 2022

1 de novembro de 2023

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidos 217,7 mil veículos em outubro, 10,1% a mais do que o total emplacado em setembro Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As vendas de veículos zero quilômetro no País cresceram 20,4% no mês passado, quando comparadas a outubro de 2022, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 1º de novembro, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidos 217,7 mil veículos em outubro, 10,1% a mais do que o total emplacado em setembro.

O calendário com um dia a mais de venda contribuiu para esse crescimento na margem. Assim, as vendas alcançaram 1,85 milhão de veículos no acumulado desde o início do ano, com crescimento de 9,7% em relação aos dez primeiros meses do ano passado.

