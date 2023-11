Rio Grande do Sul Novo ciclone deve causar temporais na Região Sul durante o feriado

Desde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência a região Sul do Brasil e provocado mortes e grandes estragos em diversos municípios

Um novo ciclone extratropical estará formado, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (03). Conforme o alerta da Climatempo, a previsão indica que o início será no feriado de Finados desta quinta-feira (02).

Desde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência a região Sul do Brasil e provocado mortes e grandes estragos em diversos municípios. Outubro também finalizou o mês com chuva acima da média.

“É importante ressaltar que os ciclones observados no último mês tiveram formação oceânica, enquanto esse tem seu processo inicial no continente e atuação costeira após sua completa formação. O que o torna bastante perigoso”, afirma a empresa brasileira de meteorologia. Há previsão de fortes temporais ao longo do feriado.

Entre quinta e sexta-feira, a situação é de perigo para tempo severo, segundo a empresa brasileira de meteorologia, especialmente para o centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná.

Há condições de chuva intensa e volumosa, alta incidência de descargas atmosféricas e granizo de grande porte. Além disso, toda a região pode enfrentar ventania, tanto em razão dos temporais como também pela atuação e proximidade do ciclone extratropical”, disse a Climatempo. No litoral gaúcho, o vento será persistente e intenso de quinta-feira até a madrugada de sábado (04). As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h.

