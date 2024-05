Geral Governo gaúcho vai destinar mais de 117 milhões de reais para a reconstrução das estradas estaduais

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes também terá apoio do governo federal. (Foto: Divulgação/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 117,7 milhões no orçamento destinado à recuperação imediata da infraestrutura rodoviária estadual danificada pelas chuvas.

A medida, anunciada no domingo (5), consta no Decreto 57.599/2024, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado. “Com a medida, o governo pretende acelerar a disponibilidade de recursos para lidar com a emergência nas estradas, o que contribui para melhorar a assistência às comunidades afetadas e destravar a mobilidade rodoviária no Rio Grande do Sul”, informou o Palácio Piratini.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia afirmado no domingo que a reconstrução das estradas destruídas pelas enchentes terá o apoio do governo federal, e não apenas no âmbito das rodovias federais. Além da verba, ele prometeu reduzir a burocracia para agilizar as obras.

“Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero te dizer que não fique preocupado, porque o Governo Federal, por meio do Ministério do Transporte, vai ajudar você a recuperar também as estradas estaduais”, assegurou Lula, ciente do desafio financeiro do Estado.

Lula também se manifestou sobre a situação das casas destruídas pelas enchentes. “Na reconstrução a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam no mesmo local que tinha casas que caíram. É preciso que prefeituras, estado e União localizem terrenos de maior tranquilidade para as pessoas poderem reconstruir o seu ninho”. Lula também afirmou que a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, está “compromissada a apresentar um plano de prevenção de acidentes climáticos”.

Ao detalhar os danos em várias frentes causados pela chuva, durante visita do presidente Lula, de parlamentares e ministros ao RS, o governador Eduardo Leite foi categórico: “É muito importante que todos saiam daqui alinhados com essa compreensão (da amplitude da tragédia), porque é cenário de guerra e vai exigir medidas de pós-guerra”. Leite deixou claro que a prioridade segue orientada no esforço de salvar vidas, mas aproveitou a reunião para adiantar que o Rio Grande do Sul precisará de um amplo processo de reconstrução para o restabelecimento de diversos setores.

“Esse cenário de guerra e pós-guerra vai exigir medidas extraordinárias. Quero agradecer a todos os ministros. Estão nos dando assistência e vão nos dar assistência nos abrigos, benefícios extraordinários para a população em situação de pobreza que foi atingida, cofinanciamento da assistência social, custeio em saúde extraordinário que vai ser demandado, e, depois, no restabelecimento e desobstrução das vias”, enumerou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-vai-destinar-mais-de-117-milhoes-de-reais-para-a-reconstrucao-das-estradas-estaduais/

Governo gaúcho vai destinar mais de 117 milhões de reais para a reconstrução das estradas estaduais

2024-05-06