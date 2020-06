Política Governo indica ex-ministro para o Banco Mundial e presidente da Câmara dos Deputados ironiza

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cargo que Weintraub pode ocupar representa Brasil e mais oito países na instituição financeira. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Cargo que Weintraub pode ocupar representa Brasil e mais oito países na instituição financeira. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira (18) que oficializou a indicação de Abraham Weintraub para o cargo de diretor-executivo do grupo de países, conhecido como constituency, que o Brasil lidera no Banco Mundial. A instituição financeira internacional efetua empréstimos a países em desenvolvimento e tem participação em fóruns e organismos internacionais. A escolha foi ironizada por Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados.

Qualificações de Weintraub

De acordo com a pasta, Weintraub, que é economista e professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), possui qualificações para o cargo, além de ter sido um dos responsáveis pela elaboração do Plano de Governo de campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Weintraub deixou nesta quinta o Ministério da Educação.

“Com mais de 20 anos de atuação como executivo no mercado financeiro, Weintraub foi economista-chefe e diretor do Banco Votorantim, além de CEO da Votorantim Corretora no Brasil e da Votorantim Securities no Estados Unidos e na Inglaterra”, informou a assessoria do ministro Paulo Guedes. Segundo a a nota, Weintraub também foi sócio da gestora de fundos Quest Investimentos, integrou o Comitê de Trading da BM&FBovespa, o Comitê de Macroeconomia da Andima (Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro) e foi conselheiro da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias).

A cadeira representada pelo Brasil na diretoria-executiva do Banco Mundial é integrada por Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e Panamá. Esses países precisam validar a indicação brasileira para que ela possa ser efetivada. A sede do Banco Mundial fica em Washington, capital dos Estados Unidos.

Presidente da Câmara dos Deputados ironiza escolha

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ironizou nesta quinta-feira (18) a escolha de Abraham Weintraub, agora ex-ministro da Educação, para o Banco Mundial.

Weintraub havia adiantado, em vídeo publicado no seu perfil no Twitter, que recebeu convite para assumir um cargo de diretoria na instituição.

Perguntado sobre a indicação, Maia fez uma expressão de descaso e comentou a escolha. “Não sabem que ele Weintraub trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009. E ele era um dos economistas do banco”, disse em entrevista coletiva.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política