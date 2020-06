Porto Alegre Nova estrutura hospitalar da Capital tem primeira alta por coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Paciente foi saudada pela equipe do hospital na sua saída. Foto: Reprodução/Twitter Após a pandemia, a nova estrutura no Hospital Independência será usada de forma permanente pelo sistema de saúde. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Reprodução/Twitter

A primeira alta do novo módulo da Capital para tratamento da Covid-19 foi registrada nesta quinta-feira (18) em Porto Alegre. A paciente, que teve diagnóstico positivo para coronavírus no Instituto de Cardiologia havia sido levada para o Hospital Independência na quarta-feira e teve alta nesta quinta. A estrutura com 60 leitos foi inaugurada na segunda-feira (15).

Primeira alta do novo módulo para tratamento da #COVID19 foi registrada nesta quinta. Paciente que teve diagnóstico positivo da #COVID19 no Instituto de Cardiologia havia sido levada para o Hospital Independencia na quarta. Estrutura com 60 leitos foi inaugurada na segunda-feira pic.twitter.com/bjGzVPJ5VJ — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) June 18, 2020

