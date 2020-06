Cultura Defesa Civil inicia entrega de donativos para trabalhadores da cultura

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Secretária Beatriz agradeceu ao coronel Júlio César Rocha Lopes o apoio da Defesa Civil. Foto: Giovanni Ferreira/Ascom Sedac Secretária Beatriz agradeceu ao coronel Júlio César Rocha Lopes o apoio da Defesa Civil. (Foto: Giovanni Ferreira/Ascom Sedac) Foto: Giovanni Ferreira/Ascom Sedac

A Defesa Civil do Estado começou a entregar cestas básicas em Porto Alegre e no interior para famílias de trabalhadores da cultura cadastradas em abril pela Sedac (Secretaria da Cultura). Eles são beneficiados pela campanha intitulada “Ventos de Solidariedade na Travessa dos Cataventos”, que conta também com o apoio da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) e segue arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. Desde o início da campanha já foram arrecadados mais de 1 tonelada de alimentos e mil itens de higiene e limpeza.

O setor cultural foi um dos primeiros a paralisar em razão da pandemia do coronavírus e deve ser um dos últimos a retomar as atividades. No interior gaúcho, trabalhadores de 23 municípios se cadastraram e pelo menos 415 começaram a receber as cestas básicas nesta semana. Nos próximos dias, mais 12 municípios serão atendidos, com a entrega de 245 cestas, totalizando 660 trabalhadores da cultura beneficiados com a campanha. Na capital, as entregas são feitas na Central de Doações da Defesa Civil (avenida Borges de Medeiros, 1501).

Em tom de agradecimento, a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, destacou que “é motivo de orgulho contar com a Defesa Civil, entidade que se mostrou parceira de primeira hora desde o início da campanha”. O coordenador de Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes, disse que “é extremamente importante estar ao lado da Sedac nesta campanha e gratificante levar um pouco de conforto aos trabalhadores da cultura neste momento, minimizando os impactos do coronavírus”.

Municípios que receberão cestas nesta semana

Bagé

Bento Gonçalves

Canela

Canoas

Cristal

Erechim

Gravataí

Guarani das Missões

Horizontina

Novo Hamburgo

Palmares do Sul

Passo Fundo

Porto Alegre

Rosário do Sul

Santo Ângelo

São Francisco de Paula

São José do Inhacorá

São Leopoldo

São Paulo das Missões

Sertão

Taquari

Triunfo

Viamão

Municípios que serão atendidos na próxima semana

Alegrete

Camaquã

Cidreira

Estrela

Frederico Westphalen

Ivoti

Pelotas

Quaraí

São Gabriel

São Luiz Gonzaga

Ubiretama

Uruguaiana

Campanha “Ventos de solidariedade na Travessa dos Cataventos”

Ponto de coleta: Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736, Centro de Porto Alegre);

Horário: das 11h às 16h, inclusive aos finais de semana;

Doações: alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e fraldas de todos os tamanhos.

