Economia Governo indica José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Ministério de Minas e Energia também indicou o nome de Marcio Andrade Weber para a presidência do Conselho de Administração da estatal.

José Mauro Ferreira Coelho é o novo nome indicado pelo Ministério de Minas e Energia, nesta quarta-feira (6) para assumir a presidência da Petrobras. Coelho foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele pediu demissão da pasta em outubro de 2021.

A pasta também indicou o nome de Marcio Andrade Weber para a presidência do Conselho de Administração da estatal.

Para terem efeito, as duas indicações precisam ser confirmadas pela assembleia geral ordinária da Petrobras. A próxima reunião do colegiado deve acontecer daqui a uma semana, em 13 de abril.

Em 28 de março, o Ministério de Minas e Energia havia indicado Adriano Pires para a presidência da Petrobras e de Rodolfo Landim para a presidência do Conselho de Administração.

Dias depois, Pires informou que não iria aceitar a indicação para assumir a presidência no lugar do general Joaquim Silva e Luna. Em carta encaminhada ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o economista agradeceu o convite e reconheceu a dificuldade em conciliar a indicação com sua atuação profissional.

O Ministério de Minas e Energia se manifestou afirmando entender as razões de Pires e desejou sucesso na vida profissional do economista. “(…) em decorrência de suas considerações consignadas na carta encaminhada a esta Pasta, compreendemos as razões que o motivaram a declinar da indicação à Presidência da Petrobras. Certo de podermos continuar contando com as suas oportunas contribuições, desejamos continuado sucesso em sua vida pessoal e profissional.”

Na segunda-feira (4), o auxiliar do ministro Paulo Guedes havia surgido como possível substituto de Joaquim Silva e Luna.

No domingo (3), Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, também recusou a indicação para assumir a presidência do Conselho da estatal.

Assim como Pires, Landim também alegou ao Minas e Energia, Bento Albuquerque, que não conseguiria conciliar os cargos, e agradece o convite.

