Notas Brasil Governo limita ensino remoto na formação de professores

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Educação (MEC) homologou as novas diretrizes curriculares nacionais para cursos de formação de professores. A principal mudança é que o ensino à distância (EAD) só poderá ocupar até 50% da carga horária. Com isso, as faculdades devem oferecer ao menos metade do curso no modo presencial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/governo-limita-ensino-remoto-na-formacao-de-professores/

Governo limita ensino remoto na formação de professores

2024-05-28