Governo Lula decide transferir Abin do Gabinete de Segurança Institucional para Casa Civil

10 de fevereiro de 2023

Movimento ocorre após os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu transferir a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para o Ministério da Casa Civil, com uma medida provisória devendo ser editada nos próximos dias com a formalização da mudança.

A iniciativa aumentará as atribuições do chefe da Casa Civil, Rui Costa, e indica um esvaziamento do GSI, atualmente sob o comando do general da reserva Gonçalves Dias.

A medida ocorre após críticas à Abin e aos serviços de inteligência em razão das falhas na prevenção para evitar que ocorresse o ataque e depredação do Palácio do Planalto e das sedes dos outros dois Poderes em 8 de janeiro.

“Aqui nós temos inteligência do Exército, nós temos inteligência do GSI, nós temos inteligência da Marinha, nós temos inteligência da Aeronáutica, ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao Presidente da República que poderia ter acontecido isso”, disse Lula.

Embora seja um órgão civil, a Abin também deve passar por um processo de desmilitarização, com a saída de integrantes das Forças Armadas, da ativa ou da reserva.

O próprio presidente também já demonstrou publicamente desconfiança em relação à atuação de militares e órgãos de inteligência.

