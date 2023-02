Esporte Teste mostrou DNA de Daniel Alves dentro de corpo de suposta vítima, diz jornal espanhol

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro respondendo por uma denúncia de estupro. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro respondendo por uma denúncia de estupro. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Testes de DNA realizados durante a investigação do caso de Daniel Alves demonstram que houve penetração durante a relação sexual entre o jogador e a mulher que o acusa de agressão sexual, segundo fontes ouvidas pelo jornal espanhol “El Periódico”.

Os resultados do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses da Espanha teriam demonstrado que as amostras intravaginais coletadas na vítima compatíveis com sêmen Daniel Alves.

O jogador está preso preventivamente e sem direito a fiança desde o dia 20 de janeiro.

Ainda segundo o jornal “El Periódico”, Alves mudou sua versão dos fatos três vezes desde o início da investigação. Ele teria afirmado ao juiz, no final de janeiro, que teria feito apenas sexo oral com a mulher, de forma consensual.

Denúncia e investigação

Em 10 de janeiro, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha confirmou que Daniel Alves estava sendo investigado após ser acusado de agressão sexual em uma boate de Barcelona em dezembro.

A mulher que denuncia o jogador disse à Justiça que ele a agrediu e a estuprou em um banheiro da casa noturna em Barcelona.

A denunciante diz que estava com amigos e amigas em uma sala VIP da boate. Lá, as mulheres teriam sido chamadas para a mesa onde Daniel Alves estava sentado.

“Mais tarde, ele ficou atrás da vítima e começou a dizer coisas para ela que ela não entendia, possivelmente porque eram em português. Foi então que ele teria agarrado a mão dela e a levado ao seu pênis, gesto que repetiu duas vezes, apesar da resistência dela. Então, apontando para uma porta que ela não sabia onde dava, Daniel Alves disse a ela para segui-lo e entrar”, aponta o “El Periódico”.

A mulher pontuou no depoimento que, quando percebeu que era um banheiro, tentou sair, mas que o jogador fechou a porta e a impediu de ir embora, ainda de acordo com a publicação.

A matéria também expõe que, segundo a mulher, ela teria saído do local em estado de choque. Após ser atendida pela equipe da boate, teria sido transferida para um hospital, onde fez um exame “em busca de restos biológicos que ajudam a provar sua reivindicação [acusação]”.

Segundo as fontes do jornal, o laudo médico confirmaria que “há algumas lesões compatíveis com a luta”.

Há câmeras de segurança na sala VIP onde ambos estavam, mas não no banheiro. As imagens condizem com a versão da vítima (até onde foi gravado), informa o jornal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/teste-mostrou-dna-de-daniel-alves-dentro-de-corpo-de-suposta-vitima-diz-jornal-espanhol/

Teste mostrou DNA de Daniel Alves dentro de corpo de suposta vítima, diz jornal espanhol