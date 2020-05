Notas Brasil Governo nomeia indicado do Centrão para chefiar obras contra secas

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

O governo federal decidiu mudar a direção-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Foi exonerado o antigo diretor-geral do órgão, José Rosilonio Magalhães de Araujo, e nomeado Fernando Marcondes de Araujo Leão para substituí-lo. Araujo é uma indicação do Centrão, grupo da Câmara que reúne parlamentares de legendas de centro e centro-direita.

