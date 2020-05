Notas Brasil Paciente com Covid incendeia colchão e tenta fugir de hospital

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Reaberto para o tratamento de pacientes com a Covid-19 em Salvador, o Hospital Espanhol foi atingido por um princípio de incêndio na terça-feira (5). Um paciente ateou fogo ao colchão de um leito do 4º andar, bloqueou a entrada da porta com a cama e pulou da janela. Ele caiu sobre uma laje do 3º andar e foi transferido para outro hospital com uma fratura no fêmur.

