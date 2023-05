Brasil Governo prepara anúncio de cortes nos impostos sobre automóveis para o retorno dos carros populares

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Medida é bem vista por reabrir possibilidade no aumento de vendas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil Medida é bem vista por reabrir possibilidade no aumento de vendas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal pretende lançar na próxima semana, dia 25 de maio, Dia da Indústria, um plano de incentivo ao setor automotivo, que vai incluir a redução da carga tributária sobre veículos com o objetivo de incentivar a venda de carros populares. Atualmente, o carro zero quilômetro mais em conta do Brasil custa em média R$ 69 mil.

O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou na segunda-feira (15), em discurso no 5.º Fórum Paulista de Desenvolvimento. Alckmin salientou que o Executivo prepara “boas notícias para a indústria”, entretanto, não deu mais detalhes sobre as medidas. Durante sua fala, Alckmin enumerou pontos para melhorar a competitividade do país e afirmou que o governo prepara um programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões para reduzir o custo de logística da indústria.

Em conversa reservada com autoridades que participavam do evento, o vice-presidente disse que o programa vai incluir a redução de impostos, para baratear o custo. Conforme Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo do Campo (SP) e anfitrião do evento, Alckmin indicou que a desoneração da carga tributária deve valer para veículos abaixo de R$ 100 mil.

“Nós esperamos medidas efetivas para aquecer a indústria”, afirmou o prefeito de São Bernardo (cidade no ABC paulista que é berço de diversas montadoras). “Ele deu pontos que possam estar envolvidos, não há nada conclusivo, mas existe uma expectativa muito grande para veículos abaixo de R$ 100 mil terem redução na carga tributária como um todo”.

Recentemente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o preço dos carros no Brasil. “Qual é o pobre que pode comprar um carro popular por R$ 90 mil? Um carro de R$ 90 mil não é popular, é para a classe média”, disse.

A declaração do presidente ocorre após a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a associação de concessionários de veículos, entidade representativa do setor de Distribuição de Veículos no Brasil, e algumas montadoras, passarem a defender a oferta de carros mais baratos. A pauta é vista com certa urgência, pois o setor passa por um momento de desaceleração nas vendas de veículos, com fábricas suspendendo produção e sindicatos de trabalhadores temendo demissões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-prepara-anuncio-de-cortes-nos-impostos-sobre-automoveis-para-o-retorno-dos-carros-populares/

Governo prepara anúncio de cortes nos impostos sobre automóveis para o retorno dos carros populares

2023-05-16