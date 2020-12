Economia Governo publica medida provisória e define salário mínimo de R$ 1.100 em 2021

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Novo valor vale a partir de 1º de janeiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Novo valor vale a partir de 1º de janeiro. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal publicou, nesta quinta-feira (31), no Diário Oficial da União MP (medida provisória) que eleva o salário mínimo para R$ 1,1 mil em 2021. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em sua conta do Twitter que assinaria a MP. O novo valor vale a partir de 1º de janeiro.

O valor atual do mínimo é de 1.045. Com a medida provisória, o salário fica acima dos R$ 1.088 previstos pelo governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada ao Congresso em 15 de dezembro. O mínimo foi revisado em função da inflação registrada nos últimos meses.

A previsão de alta de 5,26% do mínimo se baseia na revisão do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), inflação das famílias com renda de até cinco salários mínimos, que deve encerrar 2020 em 5,22%, segundo projeção do Boletim Focus, do Banco Central.

Em agosto, a previsão apresentada pelo Planalto para o salário mínimo era de R$ 1.067. As revisões podem acontecer até a divulgação oficial do valor, que tradicionalmente ocorre no dia 1º de janeiro. A MP já tem validade, mas precisa de aprovação no Congresso Nacional para se tornar lei.

