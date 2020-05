Política Governo quer mudar o protocolo da cloroquina antes de nomear novo ministro da Saúde

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Planalto foi alertado de que nenhum médico de renome concordará com alteração

Com a saída do ex-ministro Nelson Teich, o discurso no Palácio do Planalto é de que Jair Bolsonaro deve manter o general Eduardo Pazuello interino por um tempo para que o presidente escolha sem “açodamento” o novo ministro da Saúde.

Nos bastidores, porém, auxiliares do presidente admitem que a ideia é que Pazuello assine a mudança no protocolo da cloroquina – como quer Bolsonaro – pois o governo tem sido alertado de que nenhum médico de renome concordará com a ideia.

Pior: o protocolo deve ser questionado judicialmente. E se algum médico assinar pode responder no banco do conselho, segundo o blog apurou com especialistas da área da saúde.

Ministros da ala militar – que defendem que Pazuello fique como secretário-executivo – foram procurados por parlamentares que avaliam ser um perigo a decisão de mudança de protocolo.

Além do risco para a saúde da população, afirmam que a decisão vai prejudicar a imagem das Forças Armadas, se um militar assinar uma mudança sem base científica; e agravar o ambiente político para o presidente no Congresso. Mesmo assim, Bolsonaro quer seguir adiante com a cloroquina. Enquanto isso, o governo diz que procura um médico que “aguente a pressão” do cargo.

