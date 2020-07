Rio Grande do Sul Doadas 60 mil máscaras para agentes da segurança pública

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Entrega simbólica ocorreu no Palácio Piratini: primeiro lote foi encaminhado no início de julho e o segundo, nesta semana. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado recebeu, nesta semana, a doação de 60 mil máscaras de proteção, que serão distribuídas entre agentes da segurança pública do Rio Grande do Sul. A doação foi feita pelo Sips (Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado).

Na manhã desta sexta-feira (17), o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, participaram de ato de entrega simbólico. Cinco caixas foram trazidas ao Palácio Piratini para representar a doação. O primeiro lote, de 16 mil máscaras, foi entregue no início de julho, e o segundo, nesta semana.

“Agradeço muito ao sindicato pela importante doação. Além dos itens, que serão certamente muito bem utilizados, também é um gesto de solidariedade que nos mostra que não estamos sozinhos no combate ao coronavírus. Que sirva de exemplo e de inspiração!”, reforçou Leite.

De acordo com o vice-governador Ranolfo, a expectativa é que as doações já possam ser utilizadas a partir da próxima semana pelas equipes da segurança pública. “É um equipamento de proteção individual indispensável para a atividade dos nossos agentes”, lembrou.

O presidente do sindicato, José Roberto Goulart, explicou que as empresas do setor suíno estão tomando todas as precauções para manter os funcionários seguros. “Sentimos também essa necessidade de contribuir e de fazer essa doação”, afirmou.

O Sips é a entidade representativa que congrega toda a cadeia produtiva da suinocultura gaúcha, desde produtores, abatedores e criadores, até fornecedores e prestadores de serviço.

Também participaram da entrega simbólica o presidente da Assembleia, deputado Ernani Polo, e o deputado federal Carlos Gomes.

