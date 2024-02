Mundo Governo russo promete resposta “muito dura” ao Ocidente em caso de “roubo” de ativos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

A Rússia alertou o Ocidente, nesta terça-feira (13), que dará uma resposta “muito dura” se os Estados Unidos e a União Europeia (UE) apreendessem centenas de bilhões de dólares em ativos russos.

Depois do presidente Vladimir Putin ter enviado tropas para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e os seus aliados proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia.

Com isso, foram bloqueados cerca de 300 bilhões de dólares em ativos soberanos russos no Ocidente. A UE adotou na segunda-feira (12) uma lei para reservar lucros inesperados obtidos com ativos congelados do Banco Central russo, em um primeiro passo concreto em direção ao objetivo do bloco de usar o dinheiro para financiar a reconstrução da Ucrânia.

“Isso é roubo: é a apropriação de algo que não pertence a você”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à rádio Sputnik, informou a TASS.

Zakharova disse que a resposta de Moscou seria “extremamente dura”, já que a Rússia sente que está essencialmente lidando com ladrões.

“Considerando que o nosso país qualificou isto como roubo, a atitude será em relação aos ladrões”, disse Zakharova.

“Não como manipuladores políticos, não como tecnólogos exagerados, mas como ladrões”, completou.

O governo russo ainda disse que se a sua propriedade for apreendida, em resposta irá confiscar ativos dos EUA, da Europa e outros.

