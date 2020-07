Mundo Trump desiste de deportar estudantes estrangeiros após processos de universidades

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

A determinação de Trump havia sido anunciada em 6 de julho. Foto: Andrea Hanks/The White House A determinação de Trump havia sido anunciada em 6 de julho. (Foto: Andrea Hanks/The White House) Foto: Andrea Hanks/The White House

O governo dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira (14) cancelar a suspensão de vistos para estudantes estrangeiros matriculados em universidades americanas que oferecem todos os seus estudos online, depois de uma ação judicial de 17 Estados, do Distrito de Columbia e de várias instituições de ensino superior. A medida era mais uma das promovidas pela gestão de Donald Trump contra a imigração.

Em uma audiência em Boston, no Estado de Massachusetts, onde a ação judicial apresentada pela Universidade de Harvard e pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) seria discutida, a juíza federal Allison Burroughs emitiu parecer favorável ao acordo entre o governo federal e instituições acadêmicas.

“As partes chegaram a uma solução. O governo concordou em anular a decisão”, informou a juíza.

A determinação havia sido anunciada em 6 de julho e valeria para estudantes com os vistos F-1 e M-1 a partir da retomada do ano letivo, geralmente em setembro. Caso esses estrangeiros não se adequassem à determinação, as autoridades imigratórias dos EUA poderiam aplicar sanções que incluiriam a deportação.

Há mais de 1 milhão de estudantes estrangeiros em universidades e faculdades dos Estados Unidos, muitos deles pagando mensalidades integrais e repercutindo fortemente na renda dessas instituições.

