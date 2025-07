Política Governo Trump discutiu com Eduardo asilo a Bolsonaro e proteção contra a Interpol, disse aliado em transmissão ao vivo

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Aliado do ex-presidente, Paulo Figueiredo relatou que fala partiu de representante da Casa Branca. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jornalista brasileiro Paulo Figueiredo, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito da trama golpista e articulador de sanções do governo Donald Trump, declarou na última quarta-feira (16) em uma transmissão ao vivo junto com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que a Casa Branca consultou a dupla sobre a possibilidade de um asilo nos Estados Unidos e proteção contra a Interpol (a polícia internacional) a Jair Bolsonaro e o filho deputado.

A consulta, segundo Eduardo e Figueiredo, ocorreu em uma reunião no Departamento de Estado, em Washington, nesta semana, mas a hipótese foi descartada. Segundo Figueiredo afirmou nesta manhã à equipe da coluna, a sugestão tinha a ver com ideia tentar que o Brasil oferecesse algum tipo de acordo a Bolsonaro. O ex-presidente, que está com o passaporte apreendido desde março de 2024, foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) nessa sexta (18) e terá que usar tornozeleira eletrônica por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que viu risco de fuga do País.

A declaração ocorreu em uma live do programa Paulo Figueiredo Show.

Segundo Figueiredo, o motivo de terem recusado o asilo de Trump foi a aposta em uma anistia “ampla, geral e irrestrita” ao ex-presidente e apoiadores investigados pelos ataques do 8 de janeiro e outros inquéritos contra bolsonaristas no STF.

“Tinha oito pessoas do Departamento de Estado, mas [também] tinha uma pessoa da Casa Branca especificamente na reunião. E ela virou e falou assim: ‘se fosse oferecido algum acordo de liberdade para o seu pai para ele vir para os Estados Unidos exilado e a gente livrasse vocês dois [Jair e Eduardo] de Interpol?’”, relatou Figueiredo.

Entre as cautelares solicitadas pela PF e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes está a proibição de que Bolsonaro, que mora em Brasília, se aproxime de embaixadas e se comunique com embaixadores. Os agentes encontraram ao menos US$ 14 mil na casa do ex-presidente.

No ano passado, após ter o passaporte apreendido na operação Tempus Veritatis da PF, o ex-presidente chegou a passar duas noites na embaixada da Hungria na capital federal, como revelou o jornal New York Times. O país europeu é governado há 15 anos por Viktor Orbán, aliado próximo de Bolsonaro.

A decisão de Moraes foi tomada no âmbito do inquérito que apura se Eduardo Bolsonaro cometeu os crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Conforme o jornal O Globo, a representação da PF também identificou risco de fuga do País.

O ex-presidente também está proibido de se comunicar com Eduardo, não poderá sair de Brasília e terá horário . Em entrevista coletiva, ele afirmou que jamais cogitou deixar o país ou se refugiar em embaixadas e disse estar submetido a uma “suprema humilhação”. Declarou ainda que “sempre guardou dólar em casa”.

Trump

Trump deflagrou uma ofensiva contra o Brasil na semana passada ao acusar o Judiciário do país de promover uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro. O republicano reiterou a narrativa na terça-feira e, no dia seguinte, anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros.

O ex-presidente brasileiro é réu no STF no âmbito da trama golpista, tendo sido denunciado pela PGR e indiciado pela PF.

Na carta divulgada pelo presidente dos EUA, a retaliação foi justificada com base na suposta perseguição ao aliado brasileiro no que chamou de “ataques insidiosos do Brasil às eleições livres”, em referência à inelegibilidade de Bolsonaro; em ações do Supremo que afetam interesses das big techs e o inexistente déficit comercial entre Washington e Brasília.

Na última quinta (17), Trump divulgou uma carta na qual voltou a atacar o julgamento de Bolsonaro no STF e disse que estará “acompanhando de perto” os desdobramentos do caso. (Com informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-trump-discutiu-com-eduardo-asilo-a-bolsonaro-e-protecao-contra-a-interpol-disse-aliado-em-transmissao-ao-vivo/

Governo Trump discutiu com Eduardo asilo a Bolsonaro e proteção contra a Interpol, disse aliado em transmissão ao vivo

2025-07-18