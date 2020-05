Magazine Graciele Lacerda posa de biquíni em fazenda e recebe elogios: “Sereia”

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

"Vitamina D em dia", escreveu a influencer na legenda do clique. Foto: Reprodução/Instagram "Vitamina D em dia", escreveu a influencer na legenda do clique. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda tem aproveitado a quarentena para botar o bronze em dia. A empresária posou de biquíni vermelho na piscina e brincou: “Vitamina D em dia”. Os seguidores de Graciele Lacerda elogiaram o corpo da influencer. “Uma verdadeira sereia”, escreveu uma. “Eu só queria essa barriga”, desejou outra internauta

Em entrevista para a revista Quem, Graciele contou que a pandemia a fez refletir mais sobre a vida. “A pandemia nos obrigou a parar e nos fez refletir mais. Na correria, tudo passa meio batido e com essa pausa forçada é inegável que repensamos as prioridades. Às vezes, a gente se deixa chatear por coisas tão banais! Acho que aprendi, na marra, a dar mais valor ao que realmente importa. A quarentena nos afastou e, por causa disso, uma prioridade a partir de agora será dedicar mais tempo para quem amo, minha família e amigos”, analisa ela, que está em quarentena na fazenda do casal em Goiás.

Esse período de incertezas também fez a morena adiar os planos de se tornar mãe. Com 39 anos, ela estava decidida a ter o primeiro filho com Zezé di Camargo em 2020. Graciele congelou embriões para ficar mais tranquila em relação a isso.

“Por conta desses acontecimentos optamos por adiar um pouco nossos planos, mas assim que esse momento apreensivo passar, vamos focar na realização desse sonho. Os embriões já estão congelados. O momento certo, Deus vai me mostrar.”

