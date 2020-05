Se Reymond fechar com o Globoplay, ele também atuará na série, mas, se o programa for contratado por outra plataforma, não poderá atuar, devido ao seu contrato de exclusividade com a TV Globo.

Sem camisa

Cauã Reymond não deixa o condicionamento físico de lado na quarentena. O ator postou uma foto em que posa sem camisa mostrando o “muque” e o corpo definido.

“Assistindo às Kardashians e ouvindo Kanye West? E treinando muito para não pirar na quarentena”, escreveu Cauã, como legenda da imagem.

A atriz Flávia Alessandra respondeu à publicação do colega: “Importante. Por aqui estou retomando os exercícios”. Fãs se impressionaram com o físico do rapaz.

“Um dia quero ser igual a você, Cauã”, escreveu um seguidor. “Sonho de todas”, comentou uma menina.

Cauã, que completou 40 anos recentemente, está em isolamento social com a mulher, Mariana Goldfarb. Eles adaptaram a rotina de condicionamento físico à quarentena e têm se exercitado na parte da manhã, antes do almoço, como contou o ator em entrevista à revista Quem.