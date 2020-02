Celebridades Gracyanne Barbosa desfila com figurino de 500 mil pedras: “Trabalhei o ano inteiro para pagar”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Gracyanne Barbosa, 36, marcou presença na passarela da Sapucaí como Rainha da União da Ilha, na noite de domingo (23) de carnaval, no Rio de Janeiro.

Com figurino especial, que remetia a um pássaro branco com manchas de sangue nas asas, Barbosa contou que precisou trabalhar o ano inteiro para pagar a fantasia, que possui cerca de 500 mil pedras. “Custou muito. Trabalhei o ano inteiro para pagar. Quando sair daqui, começo a trabalhar de novo para pagar a do ano que vem”, afirmou a musa.

A esposa do cantor Belo representou o “Grito de Paz” com o traje, que tem como proposta a trégua da paz. “Representei a paz nas escolas. A União da Ilha veio com um enredo bem forte e eu tinha que acompanhar essa mensagem que ele quer passar. A fantasia respeita a triste realidade de violência não só das escolas, mas do Rio como um todo.”

Ex-dançarina do Tchakabum, Gracyanne Barbosa é rainha de bateria da União da Ilha desde 2018, mas já desfilou também no Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti.

Belo contou que o carnaval é um momento especial para a mulher e, por isso, não programa nenhum show no dia do desfile da esposa. “É uma coisa que coloco como prioridade na minha vida. O único dia em que eu não faço nada é no desfile da minha mulher na União da Ilha”, adiantou o cantor.

