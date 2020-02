Cinema Júri condena o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein por ataque sexual e estupro

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado por ataque sexual e estupro por um júri em Manhattan, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (24).

Ele era acusado de cinco crimes, e foi considerado inocente em três deles. A pena máxima que ele pode enfrentar é de 25 anos. A sentença deve ser anunciada em março, e o ex-produtor deve aguardá-la na prisão.

Weinstein foi absolvido da acusação mais grave, a de ataque sexual predatório – se ele tivesse sido condenado por esse caso, poderia ser enviado para a cadeia para o resto da vida. Esse é um dos casos mais emblemáticos do movimento Me Too, que inspirou mulheres a tornar públicos os casos de abuso sexual contra homens poderosos.

Os jurados do caso de abuso sexual de Weinstein chegaram a um veredito depois de cinco dias de deliberações. Weinstein tomou café da manhã em um hotel no centro da cidade. Ele chegou ao tribunal usando um andador, e aparentava estar de bom humor. O réu cumprimentou os jornalistas no hall de entrada e até parou para fotos.

