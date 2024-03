Notícias Gramado comemora a futura implantação de um Instituto Federal

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Legislativo gramadense iniciou as mobilizações pela implantação de um IF no município. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal anunciou a abertura de mais 100 unidades dos institutos federais (IFs) no País até o final de 2026 e Gramado está entre as cidades contempladas. A notícia foi recebida com muita alegria na Câmara de Vereadores de Gramado, tendo em vista que foi através do Legislativo gramadense que as mobilizações iniciaram.

“Acompanhamos as notícias nesta manhã por meio dos canais oficiais do Ministério da Educação e ficamos muito contentes em saber que todo o esforço irá reverter em ensino profissionalizante de qualidade para nossa comunidade. A Câmara e os vereadores irão acompanhar os próximos passos para que o Instituto Federal se torne realidade no nosso município”, declara o presidente, vereador Cícero Altreiter (MDB).

A mobilização pela instalação de um IF no município teve início em fevereiro de 2023, quando os vereadores de Gramado, juntamente com a diretora da Escola do Legislativo na época, Juliana Sehn, realizaram uma visita técnica ao Instituto Federal de Bento Gonçalves com o intuito de iniciar os diálogos para implantação de uma unidade em Gramado.

No mês seguinte, a Câmara de Vereadores promoveu uma importante reunião que apresentou um panorama institucional dos benefícios da implantação de um Instituto Federal em Gramado. Além dos vereadores, representantes de entidades, de deputados e do Executivo Municipal estiveram presentes no encontro. Na ocasião, o pró-reitor de Desenvolvimento do Instituto Federal, professor doutor Amilton Figueiredo, abordou todo o trabalho realizado pela rede federal.

Em maio do mesmo ano, Gramado assinou uma carta de apoio institucional para implementação do IF no município com assinaturas do presidente do Legislativo na época, Celso Fioreze (PSDB), e pelo então prefeito em exercício, Luia Barbacovi.

Apoio de deputados

Uma grande comitiva organizada pela Câmara de Vereadores também foi até a Assembleia Legislativa do RS buscar apoio das bancadas partidárias do Estado. O grupo formado por vereadores e representantes do Executivo Municipal se reuniu com deputados das bancadas do PCdoB, do PL, Republicanos, PSDB, Podemos, MDB, do PT e Progressistas, além de representantes da Casa Civil e integrantes do Departamento de Apoio aos Municípios da Secretaria da Educação RS.

Em Brasília, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria e Gastronomia de Gramado (SINTRAHG) entregaram na Câmara uma carta de apoio à mobilização. A entidade frisou que a educação profissional gratuita é uma demanda de extrema necessidade para a qualificação da categoria na cidade. Também foi entregue o projeto para implantação do Instituto em Gramado ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), Getúlio Marques Ferreira, do Ministério da Educação (MEC).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/gramado-comemora-a-futura-implantacao-de-um-instituto-federal/

Gramado comemora a futura implantação de um Instituto Federal

2024-03-12