Rio Grande do Sul Presídio Estadual de Erechim passa por revista geral em busca de itens proibidos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Instituição abriga uma população carcerária de quase 500 detentos. (Foto: MP-RS)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) realizou nessa terça-feira (12) uma revista geral no Presídio Estadual de Erechim (Norte gaúcho). Denominada “Operação Papillon” (em alusão ao famoso filme norte-americano de 1973), a ofensiva teve por objetivo encontrar armas, drogas, celulares, dinheiro e outros itens de uso proibido em instituições penais.

A iniciativa contou com cerca de 50 agentes e também teve por finalidade combater ilícitos praticados por uma organização criminosa. Não foram divulgadas informações sobre os resultados da operação no local, que abriga atualmente uma população carcerária de quase 500 detentos.

Uma investigação deflagrada há seis meses apontou que ao menos dez integrantes do grupo não apenas obtinham para uso próprio como comercializavam esses materiais de forma clandestina nas dependências do Presídio.

Os agentes do MP-RS, com apoio de membros de um dos Grupos de Intervenção Rápida (GIR) da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) iniciaram a vistoria por volta do meio-dia. Coordenador do Gaeco/MP-RS, o promotor de Justiça André Dal Molin ressaltou:

“Há sempre uma preocupação no que se refere ao sistema prisional do Estado e por isso agimos mais uma vez para coibir a entrada ilegal de armas, drogas e outros utensílios proibidos dentro dos presídios e penitenciárias”.

Colaborações

O promotor Diego Pessi, responsável pela ofensiva dessa terça-feira, detalhou que essa etapa da investigação se insere no contexto de investigações do 7° Núcleo Regional do Gaeco/MP-RS e conta com o apoio das Promotorias de Justiça vinculadas à Vara de Execuções Criminais Regional e da Promotoria de Justiça Criminal da Execução Penal de Erechim. Tomaram parte, ainda, promotores Álvaro Poglia, Fabrício Alegretti e Marcelo Pires.

(Marcello Campos)

