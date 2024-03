Brasil Brasileira morre durante voo para o Japão

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

De acordo com familiares, a causa da morte teria sido uma embolia. Foto: Reprodução De acordo com familiares, a causa da morte teria sido uma embolia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma fisioterapeuta de 45 anos morreu durante um voo com destino a Tóquio, no Japão, após se sentir mal. A informação foi confirmada por familiares ao Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional (Crefito-ES), nesta terça-feira (12).

De acordo com familiares, a causa da morte teria sido uma embolia. Ela passou mal durante o voo, chegou a receber atendimento ainda na aeronave, mas não resistiu.

Flávia Rezende era natural de Vitória (ES). Segundo o conselho informou, a família ainda está tratando as questões relacionadas ao transporte do corpo.

A fisioterapeuta se formou em 2006 em uma faculdade localizada em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Em comunicado, o Crefito lamentou o ocorrido e expressou solidariedade à família.

O Crefito informou que se solidariza com a família. Em nota divulgada, informou que “lamenta profundamente a trágica morte da fisioterapeuta Flavia Rezende, ocorrida durante um voo entre o Brasil e o Japão. Flavia Rezende era regularmente inscrita no Crefito-15 e a diretoria do conselho já fez contato com sua família, colocando a autarquia à disposição para auxiliar no que for possível”, escreveu Carlos Henrique Nunes da Costa, presidente do conselho.

