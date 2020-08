Pelo menos dez pessoas morreram e diversas ficaram feridas, conforme autoridades locais. Ainda não há informações sobre a causa da explosão, que pode ter ocorrido em um espaço que armazenava fogos de artifício.

A Cruz Vermelha afirmou que há centenas de vítimas, entre mortos e feridos. Parte foi levada a hospitais, mas ainda há muita gente presa em escombros dentro de suas casas. Barcos resgatam pessoas que foram jogadas ao mar.

Diversos imóveis foram danificados. O estrondo quebrou janelas a quilômetros de distância do local da explosão. “Vi uma bola de fogo e de fumaça subindo por Beirute. As pessoas estavam gritando e correndo, sangrando. Varandas foram arrancadas de edifícios. O vidro dos prédios quebrou e caiu nas ruas”, disse uma testemunha.

O ministro da Saúde, Hamad Hasan, afirmou que há um “alto número de feridos” e que os danos são grandes.

Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas e viver um período de instabilidade política, não há evidência ainda de que se trate de um atentado.

