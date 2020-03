Dicas de O Sul Gravações de 20 espetáculos da Ospa de 2019 são alternativas para período de contenção do coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

"Pink Floyd sinfônico", regência de Evandro Matté e solos de Anaadi e Rafa Gubert, é um dos vídeos disponibilizados pela Ospa. Foto: Maurício Paz/Ascom OSPA "Pink Floyd sinfônico", regência de Evandro Matté e solos de Anaadi e Rafa Gubert, é um dos vídeos disponibilizados pela Ospa. (Foto: Maurício Paz/Ascom OSPA) Foto: Maurício Paz/Ascom OSPA

O público pode amenizar a ausência temporária da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) devido à pandemia da Covid-19 sem sair de casa. A gravação completa de 20 apresentações da Temporada Artística 2019 já está disponível no canal da sinfônica no Youtube.

A seleção contempla dois espetáculos especiais, com casa cheia, realizados no Auditório Araújo Vianna, Pink Floyd sinfônico e Música de games; a ópera Orfeu e Eurídice, interpretada no Theatro São Pedro; e 17 concertos da extinta Série Pablo Komlós, conduzida na Casa da Ospa. As gravações podem ser acessadas pelo link bit.ly/ospa_ytb2019.

O diversificado repertório apresentado no ano passado é refletido nos vídeos. Compositores nacionais, como Claudio Santoro (1919-1989), Ronaldo Miranda (1948-) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959) são celebrados. Obras de Giuseppe Verdi (1813-1901), Erik Satie (1866-1925), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Gustav Mahler (1860-1911) também são executadas por alguns dos maiores maestros e solistas do mundo. Destacam-se nomes como o violinista chinês Yang Liu, a maestrina brasileira Simone Menezes, o regente alemão Stefan Geiger, a soprano japonesa Eiko Senda e o cravista Fernando Cordella, que executa um programa com obras barrocas da corte francesa do século 17.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário