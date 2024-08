Agro Gravataí recebe a 10ª edição da Feira de Agricultura, Economia e Turismo

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Na Fearg, os visitantes podem desfrutar de uma ampla variedade de atrações. Foto: Prefeitura de Gravataí Na Fearg, os visitantes podem desfrutar de uma ampla variedade de atrações. (Foto: Prefeitura de Gravataí) Foto: Prefeitura de Gravataí

A 10ª edição da Feira de Agricultura, Economia e Turismo (Fearg) ocorrerá entre os dias 5 e 8 de setembro em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O evento é considerado uma oportunidade para os agricultores e produtores rurais exporem seus produtos, estabelecerem contatos comerciais e divulgarem suas atividades para um público mais amplo.

Na Fearg, os visitantes podem desfrutar de uma ampla variedade de atrações. Há estandes de produtos agrícolas, onde é possível adquirir alimentos frescos, cultivados de forma sustentável e livre de agrotóxicos. Além disso, há exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, demonstrando as tecnologias mais recentes disponíveis no setor.

A feira também oferece espaços dedicados a empreendimentos locais, proporcionando uma vitrine para pequenos negócios e artesanatos da região, bem como promove a cultura local, oferecendo apresentações artísticas, música ao vivo, danças típicas e exposições de artesanato regional.

Além das atrações principais, a Fearg também promove palestras, workshops e debates sobre temas relevantes para o setor agrícola, econômico e turístico. Essas atividades visam capacitar os participantes, oferecendo conhecimentos atualizados e oportunidades de aprendizado.

A Fearg é um evento promovido pela prefeitura em parceria com as secretarias municipais de Agricultura e Abastecimento (Smaa) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O evento ocorre no Parque de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo, na Estrada Etamar Osmério Soares, 3870 (antiga rua Lino Estácio dos Santos), em Gravataí (RS). Mais informações no telefone (51) 3600.7245 ou e-mail smaa@gravatai.rs.gov.br.

