Futebol Grávida, Bruna Biancardi se pronuncia sobre noitada de Neymar: “Mais uma vez decepcionada”

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Bruna atualmente está grávida de Mavie, sua primeira filha com Neymar Foto: Divulgação Bruna atualmente está grávida de Mavie, sua primeira filha com Neymar. Foto: Divulgação

Bruna Biancardi, de 29 anos, se pronunciou nesta terça-feira (19) sobre a recente noitada de seu namorado, Neymar, de 31 anos. O jogador de futebol foi flagrado rodeado de mulheres em uma boate em Barcelona, na Espanha. Bruna atualmente está grávida de Mavie, sua primeira filha com Neymar.

“Boa Tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Bruna no story.

Até o momento de publicação desta nota, Bruna segue Neymar em seu Instagram e mantém as fotos com ele em suas redes sociais.

A noitada de Neymar

A noitada teria acontecido na Sala Apolo, famosa casa noturna da região e, segundo o jornalista Léo Dias, Neymar agia como se estivesse solteiro ao conversar ao pé do ouvido e rir à toa com uma jovem loira e outra morena.

O pai de Neymar , por sua vez, afirmou que as imagens não mostram nada que deponha contra a imagem do filho, já que por ter vivido muito tempo na Espanha enquanto jogava pelo Barcelona F.C., ele tem muitas amigas na cidade. Em prints divulgados por Léo Dias, ele afirma, aliás que o Neymar é solteiro.

A assessoria de imprensa de Neymar também negou que o atleta tenha se envolvido com as mulheres em questão. Oficialmente, o jogador viajou a Barcelona para comemorar o aniversário do pequeno Valentin, irmão de Davi Lucca, seu filho de 12 anos.

“Não é segredo que ele foi para Barcelona ver o Davi e também para o aniversário do filho da Carol. E depois saíram com os amigos para esse local. Não tem nada demais”, afirmou.

