Grávida, Nathalia Dill espera uma menina e cogita nome para filha: "Gosto de Eva"

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Foto: Divulgação

Nathalia Dill está à espera de uma menina! Grávida do músico Pedro Curvello, a atriz revelou o sexo do bebê em live com a jornalista Mônica Salgado no Instagram, na noite de quinta-feira (09).

No bate-papo, a artista revelou como descobriu e mais detalhes de sua gestação. “Não revelei ainda, mas posso revelar, vai ser uma menina! Eu tinha certeza que ia ser menino. Eu fiz um exame NIPT, que vê cromossomos, síndromes, então eu soube o sexo bem cedo antes de ver no ultrassom e tal”, contou ela, que foi pega de surpresa com a novidade.

Nathalia Dill disse que que ganhou apoio de Pedro Curvello para saber o sexo da filha e explicou o por quê: “A gente ficou meio assim porque minha irmã está grávida também, com um mês a mais, só que ela não quer saber, só vai saber na hora. Ela entrou nessa e ai a gente falou assim: será? Ai o obstetra imprimiu o exame e falou: está aqui, se quiserem saber…ai eu fiquei assim… mas ai o Pedro falou: ‘Ah! Vamos saber!'”.

Segundo a atriz, a preferência dela e de Pedro Curvello é que a filha tenha um nome mais enxuto. “Então tem um nome que a gente gosta muito que é Eva, nome curto e tal. Mas a gente fica meio assim de decidir muito antes. Não sei… mas a gente gosta de nomes curtos”, disse, entregando a data prevista do parto: “É entre Natal e Réveillon. A data é 26 podendo ser mais uns 10 dias para frente. Eu só não quero que seja dia primeiro de janeiro porque tá todo mundo de ressaca… É só isso, eu estou falando tanto isso que é capaz de nascer dia primeiro mesmo, minha cara!”.

Mamãe de primeira viagem, Nathalia Dill contou ter se aproximado bastante na gravidez de Sabrina Petraglia, que está na 15ª semana de sua segunda gestação. “A gente está se falando o dia inteiro porque são duas grávidas e ela que já está na segunda gestação, é tanta coisa que tem que resolver. A Sabrina eu sei o sexo do bebê dela e ela não sabe! Ela me deu o exame dela e eu sei!”, revelou.

