Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Magnata da Tesla revelou que ele e o rapper têm "mais diferenças de opinião do que o previsto", em post nas redes sociais. (Foto: Divulgação)

Elon Musk provavelmente não vai mais apoiar a candidatura de Kanye West à presidência dos Estados Unidos depois de perceber que eles têm pontos de vista muito diferentes. Segundo o protal Dazed, o magnata da tecnologia fez a revelação em resposta a um tuíte. Um de seus seguidores escreveu: “Vamos lá, Elon, você é inteligente demais para essa m***”, com um link para uma reportagem sobre Kanye.

Elon respondeu: “Podemos ter mais diferenças de opinião do que o previsto”. O bilionário, que é o CEO da Tesla Motors, apagou a mensagem no Twitter logo depois. No último fim de semana, Kanye anunciou seus planos para concorrer nas eleições de 2020 no Twitter. Ele disse aos fãs: “Agora devemos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro. Vou concorrer à presidência dos Estados Unidos! #2020VISION”.

Elon e a esposa de Kanye, Kim Kardashian, foram os primeiros a apoiar o plano do rapper. Agora, Elon Musk pode retirar o apoio depois que Kanye deu uma entrevista de quatro horas para a Forbes. Durante o bate-papo, Kanye falou sobre a Planned Parenthood (dizendo que a organização pró-aborto foi criada por supremacistas brancos) e revelou seus pontos de vista antivacina em meio à pandemia.

