Um graxaim do mato (Cerdocyon thous) foi capturado na manhã desta segunda-feira (17), em uma estação de tratamento do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), no bairro São João. A área já vinha sendo monitorada pela Equipe de Fauna Silvestre da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

“Para chegar à Zona Urbana, provavelmente o animal deve ter saído das áreas verdes junto à freeway. Agora passa por avaliação no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama para, em seguida, ser devolvido à natureza”, explica a bióloga Soraya Ribeiro.

Habitat

Esta espécie, popularmente conhecida como “cachorro do mato”, é um animal silvestre, sendo um dos mamíferos mais conhecidos do Estado. De porte médio, pode chegar a um metro de comprimento e pesar até oito quilos. Habita regiões e matas nativas, possui atividade noturna e alimenta-se de frutos, insetos, peixes e roedores. Entre as ameaças à espécie está a caça, atropelamentos e doenças que podem adquirir de cães domésticos.