Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Atores compartilharam cliques juntinhos no dia dos namorados. (Foto: Reprodução/Instagram)

Caio Castro e Grazi Massafera compartilharam cliques juntos nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados. Na legenda, ambos escrevem a mesma coisa, um simples “Feliz dia”. Essa é a primeira vez que o casal posa junto de forma assumida.

Os atores começaram a ser vistos juntos em setembro de 2019, na festa de aniversário de Luciano Huck e, apesar de nunca terem falado abertamente sobre o status da relação, postaram algumas imagens das viagens que faziam nas redes sociais, além de momentos durante o período de quarentena.

Recentemente os dois foram flagrados juntos na varanda do apartamento da atriz, além de Grazi comentar abertamente sobre a passar o período com Caio durante uma live com o casal Angélica e Luciano Huck.

