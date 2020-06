Magazine Yasmin Brunet se declara a Gabriel Medina, dizendo: “Meu pequeno selvagem”

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Modelo posta na praia momento de chamego com o surfista, com quem engatou um romance este ano. (Foto: Reprodução/Instagram)

Yasmin Brunet comemorou o primeiro Dia dos Namorados com Gabriel Medina se declarando ao sufista com uma série de fotos e vídeos no Instagram, uma delas ganhando um chamego do namorado na praia. “Feliz dia dos namorados meu pequeno selvagem”, disse a modelo de 31 anos, nessa sexta-feira (12).

“Nao sei nem como agradecer por ter te encontrado. Obrigada por me fazer rir todos os dias, entrar nas minhas loucuras comigo, ser você mesmo sem se importar com oq acham, ser tão maluco quanto eu, ter esse coração gigante e tantas outras coisas…. te amo”, afirmou ela para o surfista de 26 anos.

Medina também postou cliques e até vídeo de Yasmin paar se declarar a ela. “Feliz Dia dos Namorados minha pequena linda selvagem. Sou apaixonado, pelo seu jeito de me olhar, pelo seu jeito de me abraçar, pelo seu jeito de me beijar, pelo seu jeito de sorrir, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de dizer que me ama, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de andar. Fico feliz de ter encontrado você pra compartilhar as minhas maluquices nesse mundo maluco. Amo como você cuida de mim e eu de você. te amo @yasminbrunet1.”

Yasmin e Medina estão passando a quarentena devido ao novo coronavírus juntos, em Maresia, onde o campeão mundial de surfe tem uma casa e vive sua família. Por lá, o casal fez camisetas tie dye e tatuagem, tudo devidamente registrado por Yasmin e compartilhado novamente neste Dia dos Namorados.

