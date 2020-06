Magazine Citada por Anitta, Ludmilla reage: “Eu já estou cansada de você faz tempo”

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Cantora publicou vídeos falando sobre Anitta ter citado seu nome durante programa de quinta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ludmilla não gostou nada de ter sido citada por Anitta durante o programa Anitta Dentro da Casinha na noite de quinta-feira (11). Primeiro, a cantora respondeu a uma publicação de Hugo Gloss no Instagram. No post, ele fez um resumo da atração e contou que Anitta relembrou seu affair com a bailarina Ohana Lefundes e que comentou: “Deve ter sido para imitar a Ludmilla”.

“Não sei pra que tocar no meu nome, eu, hein?”, escreveu Ludmilla, que é casada com a bailarina Brunna Gonçalves. Após ser criticada, a cantora do hit Verdinha fez uma série de posts nos Stories de sua página nesta sexta-feira (12) dizendo que estava sendo chamada de “maluca” e que está cansada de Anitta.

“Não me coloca nas tuas palhaçadas mais, que eu já estou cansada de você faz tempo. Chega de aguentar calada”, escreveu Ludmilla. “Para vocês que estão me chamando de maluca, que estou surtando a toa. Tem coisas acontecendo há muito tempo, estou entalada há muito tempo!”, falou a cantora.

Ludmilla mostra um áudio que ela teria mandado para Anitta. “Todo esse tempo, você falava alguma coisa, uma absurda mentira, e eu não te contrariava. Esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso. Não queria mais briga, tumulto, porque sei do meu valor”, falou Ludmilla para ela. “É só a pontinha do iceberg, não sou maluca, não quero ver ninguém citando meu nome. Só quero distância.”

Em seguida, Ludmilla publicou áudios de Anitta. “Quando a sua namorada tuita falando que ‘Isso sim é levar o funk para o mundo’, quem colocou sua música lá no evento da Rihanna foi um amigo meu”, diz Anitta no áudio.

“Eu falo com ele todos os dias, a razão pela qual tem tanto gringo, artista e etc interessando em funk os remix de ‘Bumbum Tantã, de várias coisas, foi porque eu passei mais de cinco anos da minha vida… Quatro anos da minha vida viajando, deixando de ganhar dinheiro, enquanto todo mundo estava no Brasil, fazendo dinheiro, show ou curtindo a vida, tendo folga, tendo férias. Isso tudo, durante todo esse tempo que as pessoas estavam fazendo isso, eu estava viajando para fazer as pessoas conhecerem o funk”, continuou.

Quando questionada por um internauta sobre o caso, Anitta diz que não conhece o DJ. “Não conheço esse DJ, mas desejo sucesso a todos”, respondeu.

Anitta e Ludmilla teriam tido um desacordo após a dona do hit Verdinha ter retirado o nome da dona de Vai, Malandra da autoria do feat que elas fizeram com Snoop Dogg em Onda Diferente.

