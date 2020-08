Magazine Grazi Massafera ganha serenata de Caio Castro

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

A atriz filmou o momento a dois em clima descontraído. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grazi Massafera ganhou um show particular do namorado, Caio Castro. A atriz filmou o momento a dois em clima descontraído no sofá da sala da casa da famosa, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista exibiu os pés com pantufa de unicórnio enquanto o galã, sentado no sofá, tocava uma música no violão. “Boa tarde!!!”, celebrou a musa ao compartilhar o momento especial e, na sequência, ainda tietou o amado: “Serenata!”. A mãe de Sofia, fruto de antigo relacionamento com Cauã Reymond, fez uma foto na sequência do look divertido combinado com a herdeira.

Caio Castro está morando temporariamente na casa de Grazi Massafera durante o isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. Tendo um apartamento em São Paulo, o galã decidiu ficar com a namorada para evitar deslocamentos. “Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente”, declarou a atriz em entrevista recente.

“Sem filtro”

Grazi e Caio participaram de uma live recentemente na qual destacaram a sintonia na relação. Apelidando um ao outro de “amor da minha vida”, o casal descreveu o namoro como tranquilo, compreensivo e amigo. “Eu estava falando isso para o Caio, (melhor coisa) é a gente poder ser a gente mesmo, sem filtro, sem nada. A gente junto é totalmente isso”, garantiu a atriz, que fez passeio romântico em cachoeira com o galã.

Desconforto

Caio Castro destacou um perrengue que passou com Grazi Massafera durante a viagem para o oriente. “A gente deu um rolê bom por lá. Eu estava com a Grazi na Índia e a gente não tinha muita ideia de como seria, porque ela chama muita atenção. E ela chamou muita atenção. Nos primeiros 5 minutos, eu pensei: ‘preciso desencanar’. A galera parece que vai comer ela com o olho, sabe? Fica olhando de um jeito… Com os primeiros dois caras, eu ainda falei: ‘e ai, cara? Qual foi? Está louco?’. (risos) Mas depois pensei: ‘mano, desencana, vai'”, detalhou.

Rotina com filha

Grazi está combinando looks com a filha, Sofia, e se distraindo com a menina durante o isolamento social. “Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo… É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões… Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa”, destacou a musa.

