Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Atacante desembarca em Porto Alegre no início da tarde desta quinta-feira (27) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio confirmou a volta de Luan nesta quinta-feira (27). O meia-atacante chega em Porto Alegre no início da tarde e passará por exames médicos antes de assinar o contrato até o fim da temporada.

O jogador de 30 anos voltará a utilizar a camisa com número 7, com a qual já jogou na primeira passagem com o clube gaúcho, com os títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Recopa. Antes da contratação, Nathan estava usando o número 7.

Luan abriu mão de valores que tinha a receber do Corinthians e fez um esforço, junto com seu representante Paulo Pitombeira, para retornar ao Tricolor. O atleta retorna ao clube que o projetou após três anos e meio quando saiu para o Corinthians.

O meia chegou a um acordo com o Grêmio por um contrato de baixo valor, de cerca de R$ 50 mil mensais.

