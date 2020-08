Por Redação Rádio Grenal | 19 de agosto de 2020

Na noite desta terça-feira (18), o Grêmio anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Everton, ex-São Paulo. O jogador chega após uma troca com o clube paulista, pelo atacante gremista Luciano. Everton desembarcou em Porto Alegre ainda na terça para os exames médicos. Estando aprovado, nesta quarta (19), ele se une ao grupo no Rio de Janeiro à noite. O confronto com o Flamengo na noite de hoje será às 19h15, no Maracanã.

Na negociação, o Grêmio ficou com 50% dos direitos econômicos de Everton, e cedeu ao São Paulo os 50% que tinha de Luciano. O meia chega para preencher o espaço deixado por Cebolinha, vendido ao Benfica. O atleta de 31 anos possui contrato até o final 2022. Em suas redes sociais, o Grêmio divulgou um vídeo remetendo à saudade de ouvir o nome Éverton nas escalação antes de uma partida na Arena:

Trajetória

Everton é natural de Nortelândia-MT e foi revelado pelo Paraná Clube durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007. Logo após, em 2008, foi contratado pelo Flamengo, onde conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca em 2009.

As boas aparições chamaram a atenção do Tigres/MEX que o contratou em 2010. No ano seguinte retornou ao Brasil para defender o Botafogo, para mais tarde ser negociado com o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.

De volta ao Brasil em 2013 pelo Atlético-PR, foi destaque na campanha do Campeonato Brasileiro, rendendo novo convite para defender o rubro-negro carioca em 2014, onde foi campeão estadual em 2014 e em 2017. Seu último clube foi o São Paulo, clube que o cedeu ao Grêmio em troca do atacante Luciano, que se transfere para a equipe paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas