Por Redação Rádio Grenal | 18 de agosto de 2020

O lateral direito Orejuela vem ganhando oportunidades no elenco tricolor após a lesão de Victor Ferraz. O colombiano foi o titular nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, Orejuela se mostrou contente por estar no tricolor: “Estou muito feliz de estar aqui nesse clube tão grande, que me deu a oportunidade de mostrar meu futebol. Espero fazer muitos jogos, ser feliz, e ganhar o que queremos”.

Nesta quarta-feira (18), o Grêmio enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de Victor Ferraz já estar recuperado, ainda é dúvida para o jogo desta semana. Por isso, Orejuela deve ser o titular da lateral-direita mais uma vez. E ele já se mostrou ansioso para enfrentar o Mengão: “Jogar no Maracanã é um sonho. Muitas histórias e muitas jogadores passaram por aí. Ainda mais contra o Flamengo, um time grande. Vai ser uma partida muito bonita e espero vencer o jogo”. E por falar em Flamengo, o lateral deixou claro que não foi procurado pelo clube, que estava em busca de um substituto para Rafinha: “A procura do Flamengo foi só no início do ano. Estou no Grêmio porque foi a oportunidade mais clara”.

Com as oportunidades da titularidade, Orejuela divide o setor defensivo do Grêmio com a dupla de zaga Geromel e Kannemann. Para o colombiano, os dois são sinônimos de segurança: “Geromel e Kannemann são homens de muita experiência. Em todos os jogos eles estão ajudando e orientando. Me sinto mais confortável para ir ao ataque, pois sei que sempre vai ter alguém cuidando minha posição”.

O jogador destacou ainda que se sente em uma boa fase, e que por mais que seu contrato acabe no final do ano, ele quer gostaria de ficar mais tempo no tricolor gaúcho: “Estou muito bem. A cada jogo que faço tento fazer da melhor maneira. Corro para caramba (risos). O cansaço temos que tentar esquecer […] Espero seguir jogando dessa mesma maneira e fazer bem as coisas a cada jogo. Por enquanto tenho contrato até o final do ano, mas espero que seja por mais tempo pois o Grêmio é muito grande”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas